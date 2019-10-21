Прорыв дамб под Красноярском. Кто виноват? |ТВ-Новости
Media playback is unsupported on your device
Видео

Прорыв дамб под Красноярском. Кто виноват? | ТВ-Новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 21 октября:

  • Под Красноярском прорвало дамбы, погибли люди
  • Сериал Русской службы Би-би-си про русских и китайцев. Первая серия
  • Брексит. Новый сезон отсрочек
  • Чего требуют протестующие в Баку
  • Как вырастить четырехметровую репу и десятикилограммовую луковицу
  • 21 октября 2019
Go to next video: Как рост цен на проезд в метро вызвал массовые беспорядки