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"Свобода" и "Отставка". Жесткие задержания протестующих в Баку
В минувшие выходные в Баку прошли две акции протеста. В субботу состоялась организованная оппозицией политическая акция. А в воскресенье в городе пошла социальная акция против домашнего насилия.
Обе акции - несогласованные. Власти предложили перенести их в пригород, активисты отказались и собрались в центре Баку. Полиция действовала жестко. Сообщается о нескольких десятках человек, задержанных на обеих акциях.
На обоих акциях побывал наш бакинский корреспондент Магеррам Зейналов.
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21 октября 2019
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