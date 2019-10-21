«Свобода» и «Отставка». Жесткие задержания протестующих в Баку
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"Свобода" и "Отставка". Жесткие задержания протестующих в Баку

В минувшие выходные в Баку прошли две акции протеста. В субботу состоялась организованная оппозицией политическая акция. А в воскресенье в городе пошла социальная акция против домашнего насилия.

Обе акции - несогласованные. Власти предложили перенести их в пригород, активисты отказались и собрались в центре Баку. Полиция действовала жестко. Сообщается о нескольких десятках человек, задержанных на обеих акциях.

На обоих акциях побывал наш бакинский корреспондент Магеррам Зейналов.

  • 21 октября 2019
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