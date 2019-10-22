Древний ритуал: в Токио интронизировали нового императора
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Древний ритуал: в Токио интронизировали нового императора

Японский император Нарухито официально провозгласил свое восхождение на трон.

Интронизация, которая прошла по древнему ритуалу, состоялась в Императорском дворце в Токио.

59-летний Нарухито начал свое правление еще в мае после отречения от престола своего отца императора Акихито. Интронизация стала завершающим этапом его прихода к власти.

Россию на церемонии представлял зампредседателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.

  • 22 октября 2019
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