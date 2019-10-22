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Самая большая морковка и самый тяжелый пастернак. Идеи фикс садовода Джо
64-летний британец Джо Атертон выращивает огромные овощи и уже 12 раз попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Последний раз – со своей 4-метровой репой, которую он вырастил дома в своей деревне Менсфилд-Вудхаус в Ноттингемшире.
Раньше на его грядке уже вырастали самая большая в мире морковь, а также самые тяжелые лук-порей и пастернак.
Атертон считает, что его пристрастие к гигантским овощам - это не хобби, а, скорее, навязчивая идея.
"Я работаю над этим круглые сутки", - говорит он.
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22 октября 2019
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