"Xэппи Рашн". Ленин, веник и зеленка. Выпуск 4
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Иностранцы обсуждают броманс диктаторов в новой серии "Хэппи Рашн"

"Бить друг друга прутьями - это отличное вечернее занятие для джентльменов". Иностранцы выясняют, можно ли улететь от зеленки и зачем Ленин нюхает волосы Сталина.

В шоу "Хэппи Рашн" две команды британцев борются друг с другом, пытаясь понять смысл российских мемов и знакомых каждому из нас бытовых предметов.

Получится ли у них?

Продюсер - Злата Онуфриева, дизайнер - Денис Королев.

  • 23 октября 2019
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