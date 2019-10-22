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Путин в Сочи, Трюдо после выборов и Нарухито на троне | Новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 22 октября:
- Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи
- Партия Джастина Трюдо победила на выборах в Канаде
- Новый император Японии Нарухито взошел на трон
- Проект Русской службы Би-би-си о том, насколько правдивы слухи о китайской экономической экспансии. Вторая серия
- Жизнь на Большом барьерном рифе
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22 октября 2019
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