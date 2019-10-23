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Мэр из ДНР. Кто заставил жителей Калмыкии снова ходить на митинги
В конце сентября в Элисте, столице и самом крупном городе Калмыкии, появился новый мэр. Им стал Дмитрий Трапезников, который ранее занимал разные посты в правительстве ДНР. После смерти Александра Захарченко он даже недолго был главой самопровозглашенной республики.
Несмотря на то, что Трапезников пока только исполняет обязанности мэра Элисты, его назначение понравилось не всем. На митинги и акции протеста вышли тысячи жителей города.
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23 октября 2019
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