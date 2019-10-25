"Я убью тебя": родственник Кадырова угрожал жителям Грозного
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Я убью тебя": как родственник Кадырова угрожал жителям Грозного

Телерадиокомпания "Грозный" показала сюжет о том, как бывший мэр столицы Чечни Ислам Кадыров жестоко обращался с местными жителями. На некоторых кадрах видно, как троюродный племянник Рамзана Кадырова бьет женщину электрошокером.

В 2012 году Ислам Кадыров был избран мэром Грозного, став самым молодым мэром в истории России. Глава Чечни уволил родственника с поста, но чиновник проработал в руководстве региона еще два года.

  • 25 октября 2019
Go to next video: Один день с врагом Кадырова: история блогера Тумсо Абдурахманова