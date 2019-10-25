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"Я убью тебя": как родственник Кадырова угрожал жителям Грозного
Телерадиокомпания "Грозный" показала сюжет о том, как бывший мэр столицы Чечни Ислам Кадыров жестоко обращался с местными жителями. На некоторых кадрах видно, как троюродный племянник Рамзана Кадырова бьет женщину электрошокером.
В 2012 году Ислам Кадыров был избран мэром Грозного, став самым молодым мэром в истории России. Глава Чечни уволил родственника с поста, но чиновник проработал в руководстве региона еще два года.
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25 октября 2019
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