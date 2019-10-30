Как в Мосгордуме обсуждают назначение мировых судей. Спойлер: эмоционально
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Как в Мосгордуме обсуждают назначение мировых судей. Спойлер: эмоционально

На заседании Мосгордумы 30 октября рассматривались кандидатуры мировых судей. Депутаты должны были проголосовать за или против их назначения. Обычно это достаточно формальная процедура, но в этот раз разгорелась жаркая дискуссия.

Некоторые депутаты обратили внимание на юный возраст кандидатов, а также на то, что часть из них получили образование заочно.

Лучшие моменты этого заседания - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 30 октября 2019
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