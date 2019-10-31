Японский замок Сюри до и после пожара. Видео

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Пожар начался в здании в ночь на 31 октября. Во время возгорания в замке не было людей, никто не пострадал. Причины пожара выясняются.

Замок Сюри был построен в XIV веке, позже его занесли в список объектов Всемироного наследия ЮНЕСКО. Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что власти приложат все усилия для восстановления замка.