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Видео
Японский замок Сюри до и после пожара. Видео
Пожар начался в здании в ночь на 31 октября. Во время возгорания в замке не было людей, никто не пострадал. Причины пожара выясняются.
Замок Сюри был построен в XIV веке, позже его занесли в список объектов Всемироного наследия ЮНЕСКО. Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил, что власти приложат все усилия для восстановления замка.
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31 октября 2019
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