Протестный Хэллоуин в Гонконге
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Протестующие в Гонконге использовали Хэллоуин, чтобы обойти запрет на маски

Несмотря на то, что власти Гонконга запретили протестующим скрывать лицо, в канун Хэллоуина сотни людей вышли на улицы в гриме и праздничных костюмах. Полицейские разогнали собравшихся, применив слезоточивый газ.

Массовые протесты в Гонконге начались еще в июне 2019 года. Позже власти запретили участникам уличных акций скрывать лицо масками и любыми другими способами. Под запрет попали в том числе респираторы и противогазы, которые также носили журналисты и врачи для защиты от слезоточивого газа.

  • 1 ноября 2019
Go to next video: Как в Гонконге протестовали против запрета масок