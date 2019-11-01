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Протестующие в Гонконге использовали Хэллоуин, чтобы обойти запрет на маски
Несмотря на то, что власти Гонконга запретили протестующим скрывать лицо, в канун Хэллоуина сотни людей вышли на улицы в гриме и праздничных костюмах. Полицейские разогнали собравшихся, применив слезоточивый газ.
Массовые протесты в Гонконге начались еще в июне 2019 года. Позже власти запретили участникам уличных акций скрывать лицо масками и любыми другими способами. Под запрет попали в том числе респираторы и противогазы, которые также носили журналисты и врачи для защиты от слезоточивого газа.
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1 ноября 2019
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