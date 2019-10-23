В Великобритании нашли 39 трупов в грузовике | ТВ-Новости
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В Британии нашли 39 трупов в контейнере. Кто они? | ТВ-Новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 23 октября:

  • В английском графстве Эссекс в фуре найдены тридцать девять тел.
  • Как живут беженцы в Ливии.
  • О чем в итоге договорились Путин и Эрдоган?
  • Мэр из ДНР. Почему Элиста против Трапезникова.
  • Сериал Русской службы Би-би-си про русских и китайцев. Третья серия.
  • 23 октября 2019
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