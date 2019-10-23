Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
В Британии нашли 39 трупов в контейнере. Кто они? | ТВ-Новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 23 октября:
- В английском графстве Эссекс в фуре найдены тридцать девять тел.
- Как живут беженцы в Ливии.
- О чем в итоге договорились Путин и Эрдоган?
- Мэр из ДНР. Почему Элиста против Трапезникова.
- Сериал Русской службы Би-би-си про русских и китайцев. Третья серия.
-
23 октября 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне