"Пришли 15 человек с палками". Как Минобороны расселяет общежитие в центре Москвы
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"Пришли человек 15 с палками". Как минобороны расселяет общежитие в Москве

Недалеко от Новодевичьего монастыря в Москве находится общежитие министерства обороны России. В 1990-е годы туда заселяли военных, курсантов Военно-политической академии имени Ленина и их семьи.

В 2011 году здание признали аварийным, жильцов решили расселить.

Выселять людей начали только в феврале этого года. В комнатах уже вынесли двери, но те, кому некуда идти, остается в общежитии.

Русская служба Би-би-си рассказывает, как проходит выселение и почему теперь некоторые жильцы оказались на улице.

  • 25 октября 2019
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