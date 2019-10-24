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Как фура с китайцами оказалась в Великобритании? | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 24 октября:
- Все 39 человек, найденные мертвыми в фуре на востоке Англии, были гражданами Китая.
- Тысячи беженцев и мигрантов в Боснии могут погибнуть от холода.
- Итоги саммита Россия-Африка в Сочи.
- В Испании перезахоронили останки испанского диктатора Франсиско Франко.
- Как деревню на Дальнем Востоке спасают китайцы. Четвертая серия спецпроекта Русской службы Би-би-си.
- В парижском Лувре открыли выставку к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи.
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24 октября 2019
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