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Крыс научили управлять машинками и снизили им стресс
В лаборатории Университета Ричмонда в США исследователи обучили 17 животных управлять специальным "крысомобилем", чтобы подъезжать к еде.
Выяснилось, что во время вождения у крыс понижается уровень стресса. Ученые полагают, что это может быть связано с удовольствием от освоения нового навыка.
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25 октября 2019
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