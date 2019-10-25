Крыс научили управлять пластиковыми машинками
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Крыс научили управлять машинками и снизили им стресс

В лаборатории Университета Ричмонда в США исследователи обучили 17 животных управлять специальным "крысомобилем", чтобы подъезжать к еде.

Выяснилось, что во время вождения у крыс понижается уровень стресса. Ученые полагают, что это может быть связано с удовольствием от освоения нового навыка.

  • 25 октября 2019
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