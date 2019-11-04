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30 лет без Берлинской стены. Как 22 тысячи незнакомцев создали арт-объект
Почти 30 лет назад рухнула Берлинская стена - столица Германии объединилась, и начался процесс воссоединения всей страны. К годовщине этого события Майке Зиглер придумала специальный арт-проект.
Несколько месяцев в туристических местах Берлина волонтеры собирали глиняные слепки рукопожатий.
Каждый из них символизирует день, прошедший с момента падения стены - к 9 ноября 2019 года их станет 10957.
Таким образом, в создании инсталляции поучаствовали почти 22 тысячи незнакомцев из разных стран мира.
Подготовлено с использованием материалов visitberlin.de
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4 ноября 2019
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