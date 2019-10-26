Подкаст "Что это было". Почему в Британии заговорили о крупнейшем разладе в королевской семье?
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Подкаст "Что это было". Почему в Британии заговорили о крупнейшем разладе в королевской семье?

Британия снова активно обсуждает свою королевскую семью. Поводом для этого стал фильм телеканала ITV о поездке принца Гарри и его жены Меган Маркл в Южную Африку, в основе которого - большое интервью пары.

Конкурирующие между собой таблоиды использовали для его описания одно и то же слово – "взрывное".

Почему это интервью привлекло к себе такое внимание и вызвало совершенно противоположные оценки? Этот вопрос Елизавета Фохт задала лондонскими корреспондентам Русской службы Би-би-си Андрею Козенко и Бену Тавенеру.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.

  • 26 октября 2019
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