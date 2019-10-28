Чем электромобили опасны для окружающей среды
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Чем электромобили опасны для окружающей среды

По прогнозам, к 2030 году в частном владении в мире будет 125 миллионов электромобилей. Но откуда берётся литий для их батарей?

Большая часть мировых запасов лития находится в рассоле глубоко под солончаками высоко в Андах.

В Аргентине, в провинции Жужуй, ведется массовое производство лития.

Но в этом засушливом регионе вода ценный ресурс, а добыча лития требует огромного объема воды.

  • 28 октября 2019
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