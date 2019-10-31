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Импичмент Трампа: Карточный домик и Клан Сопрано | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 31 октября:
- Американского президента хотят оставить без портфеля. Палата представителей в США начала процедуру импичмента Дональда Трампа.
- Мы увидим расследование Русской службы Би-би-си о громком заказном убийстве судьи Евгении Шишкиной.
- Страшные истории и обычные костюмы. Центр поддержки жертв домашнего насилия на Хеллоуин открыл в Москве необычный магазин.
- Суперзвезда британской политики, спикер Палаты общин Джон Беркоу уходит в отставку. Нам его будет не хватать.
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31 октября 2019
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