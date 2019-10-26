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Как Марию Бутину встречали в Москве. Видео
Россиянка Мария Бутина, которая отбывала тюремный срок в США, вернулась в Россию. Накануне ее освободили и передали сотрудникам иммиграционной службы.
Бутина была обвинена в преступном сговоре для работы в США в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора.
В суде она признала свою вину и получила 18 месяцев тюрьмы.
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26 октября 2019
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