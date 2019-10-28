Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Умер Владимир Буковский | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 28 октября:
- Скончался один из самых известных советских диссидентов Владимир Буковский. Мы услышим записи его выступлений на Би-би-си и воспоминания тех, кто его знал.
- Зачем чеченское телевидение показало, как родственник Кадырова бьет женщину. У бежавшего из Чечни блогера Тумсо Абдурахманова своя версия.
- "Умер как трус, умер как собака". США рассказали подробности операции по уничтожению лидера запрещенной группировки "Исламское государство".
-
28 октября 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне