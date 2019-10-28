Умер Владимир Буковский | ТВ-новости
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Умер Владимир Буковский | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 28 октября:

  • Скончался один из самых известных советских диссидентов Владимир Буковский. Мы услышим записи его выступлений на Би-би-си и воспоминания тех, кто его знал.
  • Зачем чеченское телевидение показало, как родственник Кадырова бьет женщину. У бежавшего из Чечни блогера Тумсо Абдурахманова своя версия.
  • "Умер как трус, умер как собака". США рассказали подробности операции по уничтожению лидера запрещенной группировки "Исламское государство".
  • 28 октября 2019
Go to next video: Владимир Буковский – жизнь диссидента