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Гигея - новая карликовая планета
Новую карликовую планету в Солнечной системе обнаружили астрономы Европейской Южной обсерватории. Ее назвали Гигеей в честь древнегреческой богини здоровья.
Она расположена в главном поясе астероидов, вращающихся вокруг Солнца между орбитами Марса и Юпитера, и является самым крошечным из известных нам подобных объектов. Диаметр планеты - около 430 км - чуть больше, чем расстояние от центра Москвы до Нижнего Новгорода.
По данным ученых, Гигея образовалась около 2 млрд лет назад в результате столкновения с небесным телом диаметром 75-150 км.
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28 октября 2019
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