Владимир Буковский – жизнь диссидента
В СССР Владимира Буковского несколько раз арестовывали и отправляли на принудительное лечение. Оказавшись на Западе, Буковский продолжал писать о политических преследованиях в СССР, был одним из организаторов кампании по бойкоту на Западе московской Олимпиады.
Владимир Набоков называл Буковского смелым и благородным человеком.
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Набоков и Айрис Мердок были среди тех, кто на Западе добивался освобождения Буковского. После его переезда в Британию бывшая сотрудница Русской службы Би-би-си Маша Слоним помогала диссиденту. Мы попросили ее поделиться воспоминаниями о Буковском.
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28 октября 2019
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