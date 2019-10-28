Умер Владимир Буковский| Новости
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Владимир Буковский – жизнь диссидента

В СССР Владимира Буковского несколько раз арестовывали и отправляли на принудительное лечение. Оказавшись на Западе, Буковский продолжал писать о политических преследованиях в СССР, был одним из организаторов кампании по бойкоту на Западе московской Олимпиады.

Владимир Набоков называл Буковского смелым и благородным человеком.

Набоков и Айрис Мердок были среди тех, кто на Западе добивался освобождения Буковского. После его переезда в Британию бывшая сотрудница Русской службы Би-би-си Маша Слоним помогала диссиденту. Мы попросили ее поделиться воспоминаниями о Буковском.

  • 28 октября 2019
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