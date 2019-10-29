Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Украина: будет ли мир после разведения войск? | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 29 октября:
- Кто кого разводит на востоке Украины? В Донбассе началось разведение сторон конфликта. Не везде.
- Что жители Москвы, Санкт-Петербурга и Лондона знают о сталинских репрессиях?
- Картина со знаком вопроса. В Беларуси четверть века ждет экспертизы возможная работа Казимира Малевича.
- Прояснить природу темной энергии. Гигантский телескоп в Аризоне изучит десятки миллионов галактик и расскажет о причинах расширения Вселенной.
-
29 октября 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне