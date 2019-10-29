Украина: будет ли мир после разведения войск?|Новости
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Украина: будет ли мир после разведения войск? | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 29 октября:

  • Кто кого разводит на востоке Украины? В Донбассе началось разведение сторон конфликта. Не везде.
  • Что жители Москвы, Санкт-Петербурга и Лондона знают о сталинских репрессиях?
  • Картина со знаком вопроса. В Беларуси четверть века ждет экспертизы возможная работа Казимира Малевича.
  • Прояснить природу темной энергии. Гигантский телескоп в Аризоне изучит десятки миллионов галактик и расскажет о причинах расширения Вселенной.
  • 29 октября 2019
Go to next video: Репрессии Сталина: что о них знают в Лондоне, Москве и Петербурге