Репрессии Сталина: что о них знают в Лондоне, Москве и Петербурге
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Репрессии Сталина: что о них знают в Лондоне, Москве и Петербурге

Около Соловецкого камня на Лубянской площади в Москве люди приходят, чтобы прочитать вслух имена репрессированных.

В самый разгар репрессий в 1937-38 году более 700 тысяч человек были расстреляны, почти два миллиона репрессированы. Мы спросили жителей Санкт-Петербурга, Москвы и Лондона, что они знают о сталинских репрессиях.

  • 29 октября 2019
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