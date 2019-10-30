Как пластиковые пакеты должны были спасти планету

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Швед Стен Густав Тулин изобрел пластиковые пакеты в 1959 году. Он придумал их, как альтернативу бумажным, чтобы сократить вырубку лесов.

Тулин полагал, что люди будут использовать пластиковые пакеты многократно. Но со временем они стали одноразовым продуктом.

Теперь, когда одноразовый пластик стал большой проблемой, люди переходят с пластика на бумажные или хлопковые пакеты. Но правильно ли это? Ведь для их производства нужно куда больше энергии и воды.

Почему не так важно, из какого материала сделана ваша сумка или пакет - в видео Русской службы Би-би-си.