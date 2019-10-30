Как пластиковые пакеты должны были спасти планету

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Пластик лучше бумаги? Как хлопковые сумки вредят природе?
Швед Стен Густав Тулин изобрел пластиковые пакеты в 1959 году. Он придумал их, как альтернативу бумажным, чтобы сократить вырубку лесов.
Тулин полагал, что люди будут использовать пластиковые пакеты многократно. Но со временем они стали одноразовым продуктом.
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Теперь, когда одноразовый пластик стал большой проблемой, люди переходят с пластика на бумажные или хлопковые пакеты. Но правильно ли это? Ведь для их производства нужно куда больше энергии и воды.
Почему не так важно, из какого материала сделана ваша сумка или пакет - в видео Русской службы Би-би-си.
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30 октября 2019
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