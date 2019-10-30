Конгресс США признал геноцид армян | ТВ-новости
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Конгресс США признал геноцид армян. Что дальше? | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 30 октября:

  • Признание геноцида армян. Испортит ли решение конгресса США и без того не лучшие отношения Анкары и Вашингтона, и почему не поссорились из-за аналогичного признания Москва и Анкара.
  • Как назначение в Мосгордуме мировых судей превратилось в политическое шоу.
  • На вечеринках жечь и красоту беречь. Как на Ибице пытаются защитить природу от многочисленных туристов.
  • 30 октября 2019
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