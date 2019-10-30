Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Конгресс США признал геноцид армян. Что дальше? | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 30 октября:
- Признание геноцида армян. Испортит ли решение конгресса США и без того не лучшие отношения Анкары и Вашингтона, и почему не поссорились из-за аналогичного признания Москва и Анкара.
- Как назначение в Мосгордуме мировых судей превратилось в политическое шоу.
- На вечеринках жечь и красоту беречь. Как на Ибице пытаются защитить природу от многочисленных туристов.
-
30 октября 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне