Операция против Абу Бакра аль-Багдади
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Операция против лидера ИГ Багдади в Сирии

Лидер джихадистской группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади был убит в результате операции американских военных.

В ночь на 31 октября Пентагон сообщил детали операции и обнародовал видеозаписи с места событий.

  • 31 октября 2019
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