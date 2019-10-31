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"Order!" Спикер британского парламента Джон Беркоу больше не будет кричать
Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу покидает свой пост после 10 лет в главном парламентском кресле.
Джон Беркоу сделал эту роль небывало популярной. Одни хвалят его за принципиальность, другие обвиняют в пристрастности.
О том, сколько раз он прокричал "Order!" (К порядку!), за что его хвалили и критиковали и как выбирают его преемника - в видео Русской службы Би-би-си.
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31 октября 2019
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