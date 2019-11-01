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"Суверенный интернет" в России: пока не очень работает | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 1 ноября:
- Вырваться из всемирной паутины. В России вступил в силу закон о "суверенном интернете". Правда, пока он работать не будет.
- "Суверенитетом не торгуем". В Минске прошли акции противников углубления интеграции Беларуси и России.
- Израиль приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США. Его могут обменять на израильтянку, осужденную в России. Узнаем подробности расследования Би-би-си.
- Пять лет в ожидании дождя. В Южной Африке свирепствует невиданная в современной истории засуха.
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1 ноября 2019
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