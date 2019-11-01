«Суверенный интернет» в России: как это (не) работает?| Новости
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Суверенный интернет" в России: пока не очень работает | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 1 ноября:

  • Вырваться из всемирной паутины. В России вступил в силу закон о "суверенном интернете". Правда, пока он работать не будет.
  • "Суверенитетом не торгуем". В Минске прошли акции противников углубления интеграции Беларуси и России.
  • Израиль приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США. Его могут обменять на израильтянку, осужденную в России. Узнаем подробности расследования Би-би-си.
  • Пять лет в ожидании дождя. В Южной Африке свирепствует невиданная в современной истории засуха.
  • 1 ноября 2019
Go to next video: Лев Пономарев – о ликвидации движения "За права человека"