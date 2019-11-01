"Не понимаю, какая связь между русским хакером и моей дочерью". Дело Наамы Иссахар

Видео

Наама Иссахар летела в Тель-Авив через Москву. В ее багаже нашли 9,5 г гашиша и через шесть месяцев судебных разбирательств осудили на 7,5 лет тюрьмы. Наама - гражданка США и Израиля.

СМИ связывают ее задержание с делом программиста Алексея Буркова, который находится в тюрьме в Израиле. США требует его экстрадиции по обвинению в кибермошенничестве с кредитами. Запрос на его экстрадицию был направлен и российской стороной.

Даты задержания Наамы, ее двойное гражданство и возможные переговоры глав государств о судьбе Буркова легли в основу журналистских расследований.

Что происходит и почему в поддержку Наамы собираются митинги в Израиле и США - в видео Русской службы Би-би-си.