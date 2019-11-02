Подкаст "Что это было". Почему в игре Call of Duty остались только плохие русские?
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Подкаст "Что это было". Почему в игре Call of Duty остались только плохие русские?

Вышедший в конце октября новый эпизод компьютерной игры Call of Duty вызвал очень негативную реакцию в России. По словам прогосударственных российских СМИ, русские там выглядят "абсолютным злом" и "запредельными злодеями".

Корреспонденты Русской службы Би-би-си Павел Аксенов и Павел Хлюпин прошли эту игру и объяснили Саше Зайцевой, почему в России она стала причиной скандала.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.

  • 2 ноября 2019
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