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Лев Пономарев – о ликвидации движения "За права человека"
Движение Льва Пономарева "За права человека" ликвидировано по решению Верховного суда России.
Министерство юстиции, по чьей инициативе это произошло, пришло к выводу, что движение грубо нарушает законы России и свой устав.
Кроме того, претензии министерства были связаны с тем, что правозащитники не указывали свой статус "иностранного агента" в общедоступных публикациях, за что получали многочисленные штрафы.
Вот что рассказал об этом Русской службе Би-би-си сам Лев Пономарев.
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1 ноября 2019
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