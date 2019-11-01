Лев Пономарев – о ликвидации движения "За права человека"

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Движение Льва Пономарева "За права человека" ликвидировано по решению Верховного суда России.

Министерство юстиции, по чьей инициативе это произошло, пришло к выводу, что движение грубо нарушает законы России и свой устав.

Кроме того, претензии министерства были связаны с тем, что правозащитники не указывали свой статус "иностранного агента" в общедоступных публикациях, за что получали многочисленные штрафы.

Вот что рассказал об этом Русской службе Би-би-си сам Лев Пономарев.