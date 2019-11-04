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Русский марш - чего хотят националисты? | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 4 ноября:
- Новые лозунги Русского марша. Почему националисты сейчас озвучивают не только речевки про Россию для русских?
- "Стыдно перед собой". Бывший мэр Грозного извинился за пытки электрошокером. Привлекут ли его к ответственности?
- Михаил Горбачев накануне тридцатилетия окончания холодной войны рассказал нам, что думает о нынешнем противостоянии Москвы и Запада.
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4 ноября 2019
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