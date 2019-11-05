Современное рабство: расследование Би-би-си

"Не понимаю, какая связь между русским хакером и моей дочерью". Дело Наамы Иссахар

Нааму Иссахар осудили на 7,5 лет за 9,5 г гашиша в чемодане. Израильтяне связывают это дело с возможной экстрадицией российского программиста из Израиля в США. Русская служба Би-би-си разбиралась, что происходит.