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Современное рабство: расследование Би-би-си
В странах Персидского залива женщины-домработницы продаются и покупаются в интернете с помощью приложений, официально доступных в магазинах Google и Apple.
В рабство через интернет. Как продают и покупают домработниц в Кувейте
Это - настоящий онлайн-рынок рабской силы.
Журналисты Арабской службы Би-би-си притворились семейной парой, ищущей домработницу в Кувейте.
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5 ноября 2019
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