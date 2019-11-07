Bloodhound разогнался до 806 км в час. Но это не рекорд
Bloodhound - это наполовину гоночный автомобиль, наполовину космический корабль. Команда конструкторов из Великобритании надеется, что скоро он станет самым быстрым автомобилем в мире.
Пока машину удалось разогнать до 806 км в час. Следующую попытку побить рекорд наземной скорости команда собирается предпринять в 2020 году. Сейчас этот рекорд - 1228 км в час.
Британский автомобиль спроектирован так, что в конечном итоге способен развивать скорость до 1600 км в час.
Пилот Bloodhound Энди Грин рассказал Би-би-си как работает машина и каково это - сидеть за ее рулем.
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7 ноября 2019
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