Bloodhound разогнался до 806 км в час. Но это не рекорд
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Bloodhound разогнался до 806 км в час. Но это не рекорд

Bloodhound - это наполовину гоночный автомобиль, наполовину космический корабль. Команда конструкторов из Великобритании надеется, что скоро он станет самым быстрым автомобилем в мире.

Пока машину удалось разогнать до 806 км в час. Следующую попытку побить рекорд наземной скорости команда собирается предпринять в 2020 году. Сейчас этот рекорд - 1228 км в час.

Британский автомобиль спроектирован так, что в конечном итоге способен развивать скорость до 1600 км в час.

Пилот Bloodhound Энди Грин рассказал Би-би-си как работает машина и каково это - сидеть за ее рулем.

  • 7 ноября 2019
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