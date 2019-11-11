Президент Боливии ушел в отставку после массовых протестов
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Президент Боливии Эво Мораслес ушел в отставку после массовых протестов

В своем телевизионном обращении Эво Моралес заявил, что уходит в отставку с поста президента.

Это случилось после нескольких недель протестов. Протестующие сочли президентские выборы, в первом туре которых победил Эко Моралес, нелегитимными.

  • 11 ноября 2019
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