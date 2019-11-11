Полиция проявляет насилие в Гонконге
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Насилие на протестах в Гонконге. В демонстранта выстрелили в прямом эфире

В Гонконге полицейский выстрелил в протестующего во время демонстрации, которая транслировалась местным новостным изданием в прямом эфире в Facebook.

Другой полицейский на мотоцикле въехал в группу протестующих.

  • 11 ноября 2019
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