Шесть лет «Свидетелю Иеговы» из Томска | ТВ новости
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Шесть лет свидетелю Иеговы из Томска | ТВ новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 5 ноября:

  • Трамп выводит США из Парижского соглашения. Зачем он это делает и чем это грозит?
  • Еще один свидетель Иеговы признан виновным в экстремизме и приговорен к шести годам
  • Как работорговле помогают мессенджеры и приложения для смартфонов. Расследование Арабской службы Би-би-си
  • Как жили восточные немцы до падения Берлинской стены
  • 5 ноября 2019
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