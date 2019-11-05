Шесть лет «Свидетелю Иеговы» из Томска | ТВ новости

"Order!" Спикер британского парламента больше не будет кричать

Спикер Палаты общин Джон Беркоу покидает свой пост. О том, сколько раз он прокричал слово "Order!" (К порядку!), за что его критиковали и как выбирают его преемника - в видео Русской службы Би-би-си.