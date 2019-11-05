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Шесть лет свидетелю Иеговы из Томска | ТВ новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 5 ноября:
- Трамп выводит США из Парижского соглашения. Зачем он это делает и чем это грозит?
- Еще один свидетель Иеговы признан виновным в экстремизме и приговорен к шести годам
- Как работорговле помогают мессенджеры и приложения для смартфонов. Расследование Арабской службы Би-би-си
- Как жили восточные немцы до падения Берлинской стены
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5 ноября 2019
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