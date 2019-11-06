Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Рамзан Кадыров об оскорблении в сети | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 6 ноября:
- Что последует за словами Кадырова - обсуждаем с Олегом Орловым из "Мемориала".
- 17 убитых при нападении на погранзаставу в Таджикистане: что об этом известно?
- "Все члены СПЧ одинаково близки к Путину" - новый глава СПЧ о новом совете по правам человека.
- Девять убитых при нападении наркокартеля на семьи мормонов в Мексике.
-
6 ноября 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне