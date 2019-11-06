"Eсли мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится". Рамзан Кадыров об оскорблении в сети | ТВ-новости
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Рамзан Кадыров об оскорблении в сети | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 6 ноября:

  • Что последует за словами Кадырова - обсуждаем с Олегом Орловым из "Мемориала".
  • 17 убитых при нападении на погранзаставу в Таджикистане: что об этом известно?
  • "Все члены СПЧ одинаково близки к Путину" - новый глава СПЧ о новом совете по правам человека.
  • Девять убитых при нападении наркокартеля на семьи мормонов в Мексике.
  • 6 ноября 2019
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