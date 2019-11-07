Погребенные заживо: как улучшить свою жизнь, имитируя смерть
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Погребенные заживо: как улучшить свою жизнь, имитируя смерть

В южнокорейском центре Hyowon любой желающий может побывать на собственных похоронах. С момента открытия центра в 2012 году этой услугой воспользовались уже 25 000 человек.

Сотрудники центра говорят, что такие "похороны" помогают участникам повысить качество жизни. После процедуры люди начинают ценить время и общение со своими близкими.

  • 7 ноября 2019
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