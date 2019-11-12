"Ущемленное больное эго": бывшие студенты и коллеги об Олеге Соколове
Суд арестовал на два месяца историка Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей ученицы. Он заявил, что раскаивается и согласен с арестом. Русская служба Би-би-си встретилась с выпускниками истфака СПбГУ и действующим профессором университета и поговорила с ними о доценте.
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63-летний Соколов был задержан 9 ноября в центре Петербурга. Его вытащили из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были человеческие останки. Позднее в квартире историка нашли другие фрагменты тела.
Убитой оказалась выпускница СПбГУ 24-летняя Анастасия Ещенко, с которой Соколов сожительствовал.
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12 ноября 2019
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