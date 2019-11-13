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Видео
Наводнение в Венеции. Видео
В Венеции сильнейшее за полвека наводнение. Затоплены центральные площади, достопримечательности закрыты для посещений. По меньшей мере два человека погибли.
Уровень повысился из-за непрекращающихся дождей и достиг отметки в 187 сантиметров.
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13 ноября 2019
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