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Видео
"Мамочки, как страшно": видео с места стрельбы в колледже Благовещенска
В Благовещенске 19-летний студент открыл стрельбу в здании колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Один человек погиб, трое ранены. Стрелявший покончил с собой.
По предварительным данным МВД, причиной случившегося мог стать конфликт между сверстниками.
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14 ноября 2019
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