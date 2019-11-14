"Мамочки, как страшно": видео с места стрельбы в благовещенском колледже
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"Мамочки, как страшно": видео с места стрельбы в колледже Благовещенска

В Благовещенске 19-летний студент открыл стрельбу в здании колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Один человек погиб, трое ранены. Стрелявший покончил с собой.

По предварительным данным МВД, причиной случившегося мог стать конфликт между сверстниками.

  • 14 ноября 2019
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