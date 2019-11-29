"Просто какой-то треш": Алексей Навальный в Мосгордуме
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"Какой-то треш": как Навальный и Соболь сходили в Мосгордуму

Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова решила провести круглый стол, посвященный политическим репрессиям. На обсуждение также позвали представителей ФБК - Алексея Навального, Ивана Жданова и Любовь Соболь.

Правда, большинству пришедших - обычным москвичам и журналистам - не удалось даже зайти в здание Мосгордумы. Оказалось, что рядовой депутат не может бронировать помещение для круглого стола.

Глава фракции КПРФ Зубрилин отменил мероприятие. А в кабинет Елены Шуваловой, ко всему прочему, ворвался руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.

  • 29 ноября 2019
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