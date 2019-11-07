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Особые отношения Путина и Кадырова | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 7 ноября:
- "Убивать, сажать и пугать". Кремль - о словах Кадырова.
- Паспорта ЕС и микроналоги: как небогатые страны привлекают инвестиции.
- Жизнь рядом с газовыми скважинами в украинской деревне.
- Как живет Гонконг во время протестов?
- Получение энергии при помощи управялемого термоядерного синтеза.
- Гибрид "Формулы1" и космического корабля, который разгоняется до 800 км/ч.
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7 ноября 2019
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