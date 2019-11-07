Особые отношения Путина и Кадырова | ТВ-новости
Media playback is unsupported on your device
Видео

Особые отношения Путина и Кадырова | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 7 ноября:

  • "Убивать, сажать и пугать". Кремль - о словах Кадырова.
  • Паспорта ЕС и микроналоги: как небогатые страны привлекают инвестиции.
  • Жизнь рядом с газовыми скважинами в украинской деревне.
  • Как живет Гонконг во время протестов?
  • Получение энергии при помощи управялемого термоядерного синтеза.
  • Гибрид "Формулы1" и космического корабля, который разгоняется до 800 км/ч.
  • 7 ноября 2019
Go to next video: Погребенные заживо: как улучшить свою жизнь, имитируя смерть