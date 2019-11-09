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Видео
В СПА-центр Сопота залез медведь
В СПА-центр болгарского города Сопот ночью забрался молодой медведь. Он поплавал в бассейне и исследовал всю территорию центра.
Запись камер наблюдения выложили в соцсети, и медведь стал любимцем пользователей.
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Пользователи назвали его Свими - от английского слова swim (плавать) - и призвали ни в коем случае не стрелять в медведя.
Власти Болгарии заверили, что с медведем все в порядке.
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9 ноября 2019
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