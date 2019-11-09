Болгарский медведь прохлаждается в бассейне
Media playback is unsupported on your device
Видео

В СПА-центр Сопота залез медведь

В СПА-центр болгарского города Сопот ночью забрался молодой медведь. Он поплавал в бассейне и исследовал всю территорию центра.

Запись камер наблюдения выложили в соцсети, и медведь стал любимцем пользователей.

Пользователи назвали его Свими - от английского слова swim (плавать) - и призвали ни в коем случае не стрелять в медведя.

Власти Болгарии заверили, что с медведем все в порядке.

  • 9 ноября 2019
Go to next video: Война Украины и России продолжится в суде в Гааге | ТВ-новости