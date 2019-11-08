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Война Украины и России продолжится в суде в Гааге | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 8 ноября:
- Война Украины и России продолжится в Гааге. Международный суд ООН решил, что он вправе рассматривать иск Киева к Москве.
- У кого отмирает мозг. На Западе резко критикуют французского президента Макрона за его слова о НАТО.
- В Лондоне проходит премьера фильма "Встреча с Горбачевым". Мы поговорили с режиссером картины и спросили жителей Лондона, что они знают о первом и последнем советском президенте.
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8 ноября 2019
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