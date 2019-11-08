Война Украины и России. В суде
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Война Украины и России продолжится в суде в Гааге | ТВ-новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 8 ноября:

  • Война Украины и России продолжится в Гааге. Международный суд ООН решил, что он вправе рассматривать иск Киева к Москве.
  • У кого отмирает мозг. На Западе резко критикуют французского президента Макрона за его слова о НАТО.
  • В Лондоне проходит премьера фильма "Встреча с Горбачевым". Мы поговорили с режиссером картины и спросили жителей Лондона, что они знают о первом и последнем советском президенте.
  • 8 ноября 2019
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