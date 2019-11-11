"Мы не знали, куда мы едем": как детей Лондона спасли от бомбардировки нацистов
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"Мы не знали, куда едем": как лондонских детей спасли от бомбардировки нацистов

11 ноября в Британии - День памяти. Британцы вспоминают павших в двух мировых войнах и других конфликтах. В этом году впервые будут поминать и тех, кто погиб в терактах.

80 лет назад началась Вторая мировая война, а год спустя - так называемый "Блиц". Бомбардировки 1940-41 годов унесли жизни более 40 тысяч жителей Лондона.

Многих детей эвакуировали во время "Блица". Среди них была бабушка нашего корреспондента Бена Тавенера Джун Эндрюс. Сейчас ей 87 лет.

Бен побеседовал с ней о том, как пережили войну в Лондоне и как ее эвакуировали в маленькую деревню на севере Англии.

  • 11 ноября 2019
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