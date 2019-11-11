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Убийство в Санкт-Петербурге: подробности из зала суда | ТВ-новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 11 ноября:
- Громкое убийство в Петербурге.
- Русское вмешательство в британские дела: что известно о спонсорах Консервативной партии?
- Боливия и ее бывший президент: чем известен Эво Моралес.
- День памяти в Британии: история Джун Эндрюс, пережившей бомбежки Лондона.
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11 ноября 2019
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